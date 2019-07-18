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РИА Новости
Школа волонтера

На местах боев за Сталинград пройдет студенческая "Вахта памяти"

Вчера, 11:21
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© Официальный сайт "Поискового движения России"На местах боев за Сталинград пройдет студенческая "Вахта Памяти"
На местах боев за Сталинград пройдет студенческая Вахта Памяти
© Официальный сайт "Поискового движения России"
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Студенческая "Вахта памяти" будет проходить с 10 по 24 августа в Городищенском районе Волгоградской области на местах боев по обороне Сталинграда, сообщает пресс-служба "Поискового движения России".
В экспедиции примут более 100 поисковиков Ассоциации студенческих поисковых отрядов движения, церемония захоронения найденных солдат Красной армии состоится 23 августа.
Поисковики исследуют участок между населенными пунктами Вертячий и Песковатка Городищенского района Волгоградской области, где в августе 1942 года немецкие войска форсировали реку Дон, разбив находящиеся здесь подразделения Красной армии и организовав плацдарм для удара в направлении Сталинграда.
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В течение осени с северного направления советские войска постоянно предпринимали попытки прорвать оборону врага и в завершение операции "Уран" окончательно отрезали противника от берега реки Дон, окружив его многотысячную армию.
Кроме того, начинающие поисковики познакомятся со спецификой поисковых работ на территории региона, попрактикуются в работе с глубинными металлоискателями, картами и архивами, данными аэрофотосъемки.
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