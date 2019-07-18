На местах боев за Сталинград пройдет студенческая "Вахта памяти"

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Студенческая "Вахта памяти" будет проходить с 10 по 24 августа в Городищенском районе Волгоградской области на местах боев по обороне Сталинграда, сообщает пресс-служба "Поискового движения России".

В экспедиции примут более 100 поисковиков Ассоциации студенческих поисковых отрядов движения, церемония захоронения найденных солдат Красной армии состоится 23 августа.

Поисковики исследуют участок между населенными пунктами Вертячий и Песковатка Городищенского района Волгоградской области, где в августе 1942 года немецкие войска форсировали реку Дон, разбив находящиеся здесь подразделения Красной армии и организовав плацдарм для удара в направлении Сталинграда.

В течение осени с северного направления советские войска постоянно предпринимали попытки прорвать оборону врага и в завершение операции "Уран" окончательно отрезали противника от берега реки Дон, окружив его многотысячную армию.