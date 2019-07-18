Пресс-конференция российских участников ралли "Шелковый путь – 2019"

Участники:
- пилот команды "КАМАЗ-мастер", победитель ралли "Шелковый путь – 2019" Антон ШИБАЛОВ;
- российская мотогонщица, участница ралли "Шелковый путь – 2019" Анастасия НИФОНТОВА.
Гонка стартовала 6 июля в Иркутске (Россия) и финишировала 16 июля в Дуньхуане (Китай). Пройдено пять тысяч километров по территориям России, Монголии и Китая. Первыми впечатлениями поделятся российские участники ралли.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- пилот команды "КАМАЗ-мастер", победитель ралли "Шелковый путь – 2019" Антон ШИБАЛОВ;
- российская мотогонщица, участница ралли "Шелковый путь – 2019" Анастасия НИФОНТОВА.
Гонка стартовала 6 июля в Иркутске (Россия) и финишировала 16 июля в Дуньхуане (Китай). Пройдено пять тысяч километров по территориям России, Монголии и Китая. Первыми впечатлениями поделятся российские участники ралли.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/