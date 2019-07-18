Глава ФАДН рассказал о точках этнической напряженности в России

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) РФ Игорь Баринов рассказал в интервью РИА Новости, какие точки межнациональной и межконфессиональной напряженности существуют в России.

"Какие-то (точки напряженности – ред.) достались нам по наследству еще от советского периода из-за сложных и часто несправедливых государственных управленческих решений, которые принимались в те годы. Например, фактически на всех территориях, с которых когда-то депортировали людей, сохраняется напряжение", - сказал Баринов.

Он пояснил, что эта историческая память о несправедливом отношении к целому народу "очень тяжело лечится, а душевные раны рубцуются дольше физических". В качестве примера руководитель ФАДН России привел депортацию крымских татар.

"Сегодня такие точки напряжения есть и там, где были территориальные конфликты между представителями разных народов. Например, Пригородный район Северной Осетии, где федеральным и региональным властям Ингушетии и Северной Осетии еще многое-многое предстоит сделать, чтобы вернуть доверие между братскими народами, чтобы каждое новое поколение не впитывало с молоком матери боль и обиду, нанесенные когда-то друг другу", - добавил глава ФАДН России.

В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей, в том числе греки, армяне, немцы, болгары. Больше всего пострадали крымские татары, тогда с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек. Их выселение началось 18 мая 1944 года.

После референдума в марте 2014 года Крым вошел в состав РФ, а в апреле президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о мерах по реабилитации крымско-татарского и других народов Крыма.