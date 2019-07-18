Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T10:55Z
https://ria.ru/20190718/1556639224.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/105615/09/1056150954_0:220:2912:1858_1036x0_80_0_0_717cb894bd74e65a8867011f92d46981.jpg
РИА Новости

Глава ФАДН рассказал о точках этнической напряженности в России

Вчера, 10:55
606
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов
Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) РФ Игорь Баринов рассказал в интервью РИА Новости, какие точки межнациональной и межконфессиональной напряженности существуют в России.
"Какие-то (точки напряженности – ред.) достались нам по наследству еще от советского периода из-за сложных и часто несправедливых государственных управленческих решений, которые принимались в те годы. Например, фактически на всех территориях, с которых когда-то депортировали людей, сохраняется напряжение", - сказал Баринов.
Один из цыганских домов
Вчера, 10:47
В ФАДН призвали создать условия для возвращения цыган в Чемодановку
Он пояснил, что эта историческая память о несправедливом отношении к целому народу "очень тяжело лечится, а душевные раны рубцуются дольше физических". В качестве примера руководитель ФАДН России привел депортацию крымских татар.
"Сегодня такие точки напряжения есть и там, где были территориальные конфликты между представителями разных народов. Например, Пригородный район Северной Осетии, где федеральным и региональным властям Ингушетии и Северной Осетии еще многое-многое предстоит сделать, чтобы вернуть доверие между братскими народами, чтобы каждое новое поколение не впитывало с молоком матери боль и обиду, нанесенные когда-то друг другу", - добавил глава ФАДН России.
В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей, в том числе греки, армяне, немцы, болгары. Больше всего пострадали крымские татары, тогда с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек. Их выселение началось 18 мая 1944 года.
После референдума в марте 2014 года Крым вошел в состав РФ, а в апреле президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о мерах по реабилитации крымско-татарского и других народов Крыма.
Осетино‑ингушский конфликт 1992 года, который сопровождался вооруженными столкновениями, многочисленными жертвами и исходом ингушского населения, возник в значительной мере из-за вопроса о том, кому принадлежит Пригородный район Северной Осетии.
Читайте полный текст интервью с Игорем Бариновым >>
Якутск с высоты
19 декабря 2018, 15:07
В Якутии разработают единый кодекс этнического законодательства
701407
ФАДН РоссииИгорь БариновОбщество
Рекомендуем
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов
В ФАДН рассказали о борьбе с разжиганием межнациональной розни
РИА
Новости
Один из цыганских домов
В ФАДН призвали создать условия для возвращения цыган в Чемодановку
Паспорта граждан ДНР и РФ
МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу
Презентация малайзийского пальмового масла пройдет на «Продэкспо-2013»
В Минздраве рассказали о безвредности пальмового масла
Лента
новостей
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов
Игорь Баринов: Крым — не кусок земли, который можно взять и отдать
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
МИД прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России
Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы Покраса Лампаса возмутительной
В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
В МИД заявили, что к сумме долга России перед Советом Европы добавятся пени
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД рассказали о будущем отношений с Британией после выборов
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 10 июня 2019
Адвокат Вышинского прокомментировал заявления офиса Зеленского об обмене
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind в аэропорту Шереметьево
СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
Опубликовано видео эвакуации пассажиров из самолета в Шереметьево
Опубликовано видео эвакуации пассажиров из самолета в Шереметьево
Деловой район Пекина Гомао
В Пекине отвергли критику США в адрес китайского присутствия в Арктике
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:05СЖУ предложил начать работу Совета по свободе слова с дела Шеремета
11:04Россия не ведет консультации о второй базе в Киргизии, заявил Карасин
11:02Участники совещания по Договору об Антарктике приняли Пражскую декларацию
11:01Путин пообещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом "утонувшего" детсада
11:00Опубликовано видео эвакуации пассажиров из самолета в Шереметьево
10:59Тема "винных" санкций против Грузии закрыта, заявили в МИД
10:58В МИД заявили, что тема санкций в отношении Грузии закрыта
10:55Эксперт назвал причину перерыва в полетах России и США к Луне
10:54В Сочи научили дроны летать между деревьями и искать пропавших людей
10:52Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы Покраса Лампаса возмутительной
10:47Четыре вуза из ДНР прошли аккредитацию в России
10:47В Татарстане заявили, что не запрещали ряд исполнителей в детских лагерях
10:46СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево
10:46Адвокат Вышинского прокомментировал заявления офиса Зеленского об обмене
10:44Совфед может провести мониторинг регионального законодательства о митингах
10:42На Ямале вахтовик утонул в заболоченном водоеме
10:38Глава села, указанного в первом электронном паспорте, удивился вниманию
10:35Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД
10:35Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до восьми человек
10:34В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
Лента новостейМолния