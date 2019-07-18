Путину и Лукашенко подарили иконы Коневской Божьей Матери

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко получили в подарок образы иконы Коневской Божьей Матери после посещения Коневского Рождество-Богородичного монастыря в Ленинградской области.
Путин и Лукашенко днем ранее посетили Валаам, после чего отправились на остров Коневец в западной части Ладожского озера.
Этот монастырь был основан в 1393 году. Время его расцвета пришлось на XIX век. После Октябрьской революции монастырь оказался на территории Финляндии. Во время Великой Отечественной войны его здания были повреждены. В советский период на острове разместилась база ВМФ, моряки использовали здания в своих целях. Позже было принято решение о восстановлении, в 1990 году монастырь вернули Русской православной церкви, и в 2016 году по поручению Путина было начато его восстановление. Сейчас этот монастырь действующий, здесь уже создана инфраструктура для паломников и туристов, сделан причал, восстановлены многие постройки.
После посещения монастыря главам государств вручили по иконе. "Александр Григорьевич, хотим, чтобы в память о монастыре у вас образ Коневской иконы Божией Матери", - сказал настоятель в эфире "России 24". Он также подарил икону Путину, которая, по его словам, будет хранить президента.