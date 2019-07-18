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РИА Новости

Опубликована архитектура деловой программы ВЭФ–2019

Вчера, 10:27
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк Восточный экономический форум
Восточный экономический форум
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Деловая программа Восточного экономического форума – 2019 во Владивостоке в этом году будет включать блоки по экономическому росту, повышению качества жизни, условиям для бизнеса и сотрудничеству в АТР, сообщает фонд "Росконгресс".
"Блок "Новые решения для ускорения экономического роста" будет посвящен обсуждению механизмов, которые должны обеспечить увеличение темпов роста экономики Дальнего Востока в период до 2025 года и повышение качества жизни жителей", - говорится в сообщении.
Участники форума обсудят вопросы совершенствования режимов территории опережающего развития и Свободного порта Владивосток, а также развитие программы "Дальневосточный гектар", будущее Арктики, перспективы создания новой транспортной инфраструктуры.
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В рамках темы "Создавая условия для бизнеса" будет обсуждаться поддержка инвесторов, в том числе доступность финансовых услуг и защита прав бизнеса. Также участники форума обсудят тему "Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества". Здесь будут рассмотрены вопросы развития Северного морского пути, экологии, международного научно-технического сотрудничества и таможенного администрирования.
Блок "Новые решения для повышения качества жизни" будет посвящен теме социального развития Дальнего Востока, в том числе здравоохранения, образования, ЖКХ и городской среды.
Кроме того, в программу войдут межстрановые бизнес-диалоги "Россия – Китай", "Россия – Япония", "Россия – Индия", "Россия – АСЕАН", "Россия – Республика Корея". На полях ВЭФ-2019 пройдут российско-китайский форум СМИ, межправительственная российско-сингапурская комиссия высокого уровня, конференция "Общее экономическое пространство от Тихого до Атлантического океана".
Пятый Восточный экономический форум состоится 4–6 сентября во Владивостоке.
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