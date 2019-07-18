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РИА Новости

Нашествие овец на Париж

Вчера, 16:14
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В Париже в эти дни можно наблюдать, как прямо на улицах и площадях пасутся овцы, доставляя радость горожанам и туристам. Идиллические кадры — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2019

Чтобы попасть в Париж, овцы совершили многодневное путешествие.

Перегон овец в Париже
1 из 11

Чтобы попасть в Париж, овцы совершили многодневное путешествие.

© AFP 2019
© AFP 2019 / Martin Bureau

Стадо вышло из Сен-Дени 6 июля.

Перегон овец в Париже
2 из 11

Стадо вышло из Сен-Дени 6 июля.

© AFP 2019 / Martin Bureau
© REUTERS / Philippe Wojazer

Животные пересекли регион Иль-де-Франс и добрались до столицы 17 июля.

Перегон овец в Париже
3 из 11

Животные пересекли регион Иль-де-Франс и добрались до столицы 17 июля.

© REUTERS / Philippe Wojazer
© AFP 2019

Овец сопровождают пастухи.

Перегон овец в Париже
4 из 11

Овец сопровождают пастухи.

© AFP 2019
© AFP 2019 / Martin Bureau

Перегон овец задумывался как экологический фестиваль.

Перегон овец в Париже
5 из 11

Перегон овец задумывался как экологический фестиваль.

© AFP 2019 / Martin Bureau
© AFP 2019 / Martin Bureau

Акция полезна и животным, и людям, считают организаторы.

Перегон овец в Париже
6 из 11

Акция полезна и животным, и людям, считают организаторы.

© AFP 2019 / Martin Bureau
© REUTERS / Philippe Wojazer

Овцам удается попробовать новые и такие нужные растения.

Перегон овец в Париже
7 из 11

Овцам удается попробовать новые и такие нужные растения.

© REUTERS / Philippe Wojazer
© AFP 2019 / Martin Bureau

А жители мегаполисов будто попадают в идиллический мир.

Перегон овец в Париже
8 из 11

А жители мегаполисов будто попадают в идиллический мир.

© AFP 2019 / Martin Bureau
© AFP 2019

Пастухи убеждены, что животные делают горожан добрее.

Перегон овец в Париже
9 из 11

Пастухи убеждены, что животные делают горожан добрее.

© AFP 2019
© REUTERS / Philippe Wojazer

Пастухи ведут овец по мосту Александра III.

Перегон овец в Париже
10 из 11

Пастухи ведут овец по мосту Александра III.

© REUTERS / Philippe Wojazer
© AFP 2019

Перегон овец в Париже.

Перегон овец в Париже
11 из 11

Перегон овец в Париже.

© AFP 2019
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