Нашествие овец на Париж

В Париже в эти дни можно наблюдать, как прямо на улицах и площадях пасутся овцы, доставляя радость горожанам и туристам. Идиллические кадры — в фотоленте Ria.ru.
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Чтобы попасть в Париж, овцы совершили многодневное путешествие.
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Стадо вышло из Сен-Дени 6 июля.
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Животные пересекли регион Иль-де-Франс и добрались до столицы 17 июля.
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Овец сопровождают пастухи.
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Перегон овец задумывался как экологический фестиваль.
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Акция полезна и животным, и людям, считают организаторы.
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Овцам удается попробовать новые и такие нужные растения.
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А жители мегаполисов будто попадают в идиллический мир.
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Пастухи убеждены, что животные делают горожан добрее.
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Пастухи ведут овец по мосту Александра III.
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Перегон овец в Париже.