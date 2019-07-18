Рябков заявил, что в Венесуэле у него ожидаются встречи высокого уровня

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что в ходе визита в Венесуэлу у него запланированы двусторонние встречи "довольно высокого уровня", в ходе которых стороны обсудят не только двустороннюю тематику, но и результаты прошедших на Барбадосе межвенесуэльских переговоров.

"Но это не только министерская конференция Движения неприсоединения (официальная тема визита - ред.), но, я бы сказал, что это прежде всего двусторонняя работа по темам, которые есть, включая по итогам раунда на Барбадосе. И по той нашей работе, которая постоянно идет, включая взаимодействие на международных площадках. Еще раз подчеркиваю: пока просто по порядку, последовательности уровня встреч сказать что-либо сложно, но мы именно на это ориентированы - чтобы программа поездки была комплексной", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.