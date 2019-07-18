Оборудование блоков Калининской АЭС не пострадало, сообщили на станции

ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Оборудование отключенных от сети трех энергоблоков Калининской АЭС под Тверью не пострадало и готово к работе, сообщил в четверг РИА Новости представитель станции.

Отключение от сети трех энергоблоков Калининской АЭС под Тверью произошло из-за выключения двух высоковольтных ЛЭП, которые в свою очередь выключились из-за замыкания на одном из трансформаторов, сообщила пресс-служба станции.

Ранее сообщалось, что в 5.05 мск 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередач "Белозерская" (750 кВ), "Опытная" (750 кВ). В результате были отключены от сети энергоблоки №1, №2 и №4.

"Оборудование энергоблоков - оно готово, здесь никаких проблем нет. С ним ничего не случилось, с основным оборудованием энергоблоков. Нам некуда выдавать электроэнергию, то есть - линии электропередачи отключены", - сказал собеседник агентства.