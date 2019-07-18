Дети из Иркутской области приехали на отдых в центр "Океан" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Сто детей из пострадавшей от паводка Иркутской области прибыли на отдых во Всероссийский детский центр "Океан" под Владивостоком, сообщил РИА Новости представитель ВДЦ.

"Дети прибыли в ВДЦ, мы их встретили только что и повели на полдник", - сказал собеседник.

По его словам, детей встретили на вокзале Владивостока, там их приветствовали и повезли в лагерь.

"Детей посетили в четыре разные дружины - специально, чтобы ребята адаптировались, познакомились с новыми друзьями, перестали думать, что происходит в их регионе, и максимально включились в нашу жизнь", - добавил собеседник.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, семеро пропали. В 107 населенных пунктах были подтоплены почти 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автодорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. В больницы попали 725 человек, в их числе более 150 детей.