Видеомост Москва – Симферополь – Казань, посвященный началу хаджа

Участник в Москве:
- первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан АББЯСОВ.
В Симферополе:
- заместитель муфтия Духовного управления мусульман Республики Крым Айдер ИСМАИЛОВ.
Участники в Казани:
- руководитель официального хадж-оператора в Татарстане "ДУМ РТ Хадж" Ранис ВАХИТОВ;
- советник муфтия по работе с мухтасибатами Равиль ЗУФЕРОВ.
Сколько человек из России поедет в святые места Мекки и Медины? О чем будут молиться мусульмане нашей страны у святынь ислама?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан АББЯСОВ.
В Симферополе:
- заместитель муфтия Духовного управления мусульман Республики Крым Айдер ИСМАИЛОВ.
Участники в Казани:
- руководитель официального хадж-оператора в Татарстане "ДУМ РТ Хадж" Ранис ВАХИТОВ;
- советник муфтия по работе с мухтасибатами Равиль ЗУФЕРОВ.
Сколько человек из России поедет в святые места Мекки и Медины? О чем будут молиться мусульмане нашей страны у святынь ислама?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/