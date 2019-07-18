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РИА Новости

Видеомост Москва – Симферополь – Казань, посвященный началу хаджа

09:40
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9 июля в 10:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Симферополь – Казань, посвященный началу хаджа последователей ислама в Саудовскую Аравию.
Участник в Москве:
- первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан АББЯСОВ.

В Симферополе:
- заместитель муфтия Духовного управления мусульман Республики Крым Айдер ИСМАИЛОВ.

Участники в Казани:
- руководитель официального хадж-оператора в Татарстане "ДУМ РТ Хадж" Ранис ВАХИТОВ;
- советник муфтия по работе с мухтасибатами Равиль ЗУФЕРОВ.

Сколько человек из России поедет в святые места Мекки и Медины? О чем будут молиться мусульмане нашей страны у святынь ислама?

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