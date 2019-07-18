После отравления на свадьбе на Украине более 50 человек остаются в больнице

КИЕВ, 18 июл - РИА Новости. Более 50 человек остаются в больнице после отравления на свадьбе в Ровенской области Украины, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

Ранее пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС сообщила, что 39 человек попали в больницу с отравлением. Позже число отравившихся увеличилось до 80.

"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 18 июля в лечебных учреждениях находятся 52 человека (из них 13 детей). Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.