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РИА Новости

СК начал проверку после смерти проходчика на шахте в Кузбассе

06:26
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КЕМЕРОВО, 18 июл – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту смерти проходчика на шахте "Анжерская-Южная" в Кузбассе, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
В среду пресс-служба МЧС России сообщили, что на шахте "Анжерская-Южная" обрушилась горная порода в вентиляционном штреке, когда там находились 66 человек. Один горняк погиб.
Ранее отмечалось, что проходка и добыча горной выработки на участке шахты "Анжерская-Южная" приостановлена до выяснения предварительных причин отслоения породы.
"Семнадцатого июля около 23 часов 17 минут местного времени (19.17 мск) в горной выработке шахты "Анжерская-Южная" обнаружено тело 47-летнего горнорабочего с различными травмами. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что проходчик, находясь в горной выработке, выполнял работы в вентиляционном штреке. Отмечается, что в момент установки крепежа произошло отслоение породы, которая его придавила. Коллеги вытащили потерпевшего из-под завала, подняли на поверхность, где врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины.
"Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти потерпевшего. Будут изучены должностные инструкции, проверено, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности выполнения работ, а также соблюдались ли им эти требования", – говорится в сообщении.
Каски рабочих
05:51
В Кузбассе приостановили проходку на участке шахты, где погиб рабочий
Также проверку назначила прокуратура Кемеровской области. "Семнадцатого июля около 23 часов в подготовительном забое вентиляционного штрека шахты "Анжерская-Южная" ООО "Угольная компания "Анжерская-Южная" произошло отслоение куска породы, которым смертельно травмировало проходчика участка… Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли по данному факту организована и проводится проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности", - сообщает пресс-служба прокуратуры.
По ее итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц шахты и органов государственного надзора и контроля.
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