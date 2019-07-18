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РИА Новости

В Москве задержали двух подозреваемых в ограблении мужчины

06:04
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Полицейские совместно с ФСБ и Росгвардией задержали двух жителей Северного Кавказа, подозреваемых в ограблении в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В дежурную часть ОМВД России по району Зюзино г. Москвы обратился житель столицы и сообщил, что на Болотниковской улице на него напали четверо мужчин в черных масках и белых перчатках. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, злоумышленники отобрали у него сумку, в которой находилось 2,5 миллиона рублей, после чего скрылись на иномарке темного цвета", - рассказала Волк.
Полицейские задержали двух подозреваемых, ими оказались жители Северо-Кавказского региона.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении этого дерзкого преступления задержаны двое жителей Северо-Кавказского региона", - сообщила она.
Сейчас мужчины находятся под стражей.
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