В Москве задержали двух подозреваемых в ограблении мужчины

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Полицейские совместно с ФСБ и Росгвардией задержали двух жителей Северного Кавказа, подозреваемых в ограблении в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В дежурную часть ОМВД России по району Зюзино г. Москвы обратился житель столицы и сообщил, что на Болотниковской улице на него напали четверо мужчин в черных масках и белых перчатках. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, злоумышленники отобрали у него сумку, в которой находилось 2,5 миллиона рублей, после чего скрылись на иномарке темного цвета", - рассказала Волк.
Полицейские задержали двух подозреваемых, ими оказались жители Северо-Кавказского региона.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении этого дерзкого преступления задержаны двое жителей Северо-Кавказского региона", - сообщила она.
Сейчас мужчины находятся под стражей.