В Москве задержали двух подозреваемых в ограблении мужчины

"В дежурную часть ОМВД России по району Зюзино г. Москвы обратился житель столицы и сообщил, что на Болотниковской улице на него напали четверо мужчин в черных масках и белых перчатках. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, злоумышленники отобрали у него сумку, в которой находилось 2,5 миллиона рублей, после чего скрылись на иномарке темного цвета", - рассказала Волк.