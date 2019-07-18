Польский фермер подрался с украинскими мигрантами и "отослал" их на родину

Государственные флаги Украины и Польши у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Сети опубликовали видео перепалки и последовавшей за ней драки между польским фермером и украинскими гастарбайтерами. Запись появилась в сообществе В Сети опубликовали видео перепалки и последовавшей за ней драки между польским фермером и украинскими гастарбайтерами. Запись появилась в сообществе "Украинский мигрант" в фейсбуке.

На кадрах видно, как мужчина-поляк с синим зонтом приходит на поле с теплицами, где работают украинцы. Он громко кричит на них, а когда замечает, что одна из работниц снимает его на камеру телефона, выбивает аппарат из ее рук.

На замечания работников фермер начинает хамить им, предлагая отправиться на родину, и ругаться матом, после чего между ними завязалась потасовка.