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РИА Новости

Польский фермер подрался с украинскими мигрантами и "отослал" их на родину

05:16
20569
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственные флаги Украины и Польши у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018
Государственные флаги Украины и Польши у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Сети опубликовали видео перепалки и последовавшей за ней драки между польским фермером и украинскими гастарбайтерами. Запись появилась в сообществе "Украинский мигрант" в фейсбуке.
На кадрах видно, как мужчина-поляк с синим зонтом приходит на поле с теплицами, где работают украинцы. Он громко кричит на них, а когда замечает, что одна из работниц снимает его на камеру телефона, выбивает аппарат из ее рук.
На замечания работников фермер начинает хамить им, предлагая отправиться на родину, и ругаться матом, после чего между ними завязалась потасовка.
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ПольшаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"За то безвиз, Лувр, круасаны" - утешал себя Мыкола, драя унитаз в польском туалете.
18 июля, 05:54
прпавел рябышев
43190002
Все правильно: Кесарю кесарево, а слесарю слесарево... Сами добивались теплого места на матрасе в конюшне польского пана... За то це еуропейцы....😂😂😂
18 июля, 05:48
Alex Ak.
4870002
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