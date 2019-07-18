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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии отметили рост числа желающих изучать русский язык

05:02
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© Фото : SANAСирия
Сирия
© Фото : SANA
Сирия. Архивное фото
АЛЕППО (Сирия), 18 июл - РИА Новости. Преподаватели сирийских учебных заведений отмечают увеличение числа желающих изучать русский язык местных жителей.
Сейчас русский язык изучают в крупнейших университетах страны: в Дамаске, Латакии, Алеппо. Где-то его проходят факультативно, где-то - в рамках официальной программы. Элементарный курс русского языка в университете Алеппо, например, занимает всего 63 учебных часа. А столичный университет уже выпустил первый набор профессиональных переводчиков.
"Безусловно, надо объяснять на арабском на первом этапе, потому что у них мало лексики, они не знают грамматику вообще. Это постепенно. Для наших студентов нет трудностей в произношении русских звуков, потому что много похожих есть в арабском языке", - рассказал журналистам Мустафа Усман, заведующий отделением русского языка факультета иностранных языков университета Алеппо.
Для некоторых учеников местных курсов изучение русского необходимо в профессиональном плане, чтобы принять участие в развитии двусторонних проектов в различных сферах. Для других же это возможность узнать поближе русскую культуру.
"Россия нам очень помогает. Я просто хочу больше знать о вашей стране. Читать русскую литературу, знать культуру. Мне это интересно", - рассказал один из посетителей курсов.
Изучением языка занимаются и дети. Например, песни на русском исполняет детский ансамбль из Латакии, гастролирующий по всей Сирии. Его выступление посещали в том числе и российские военные.
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