В Сирии отметили рост числа желающих изучать русский язык

"Безусловно, надо объяснять на арабском на первом этапе, потому что у них мало лексики, они не знают грамматику вообще. Это постепенно. Для наших студентов нет трудностей в произношении русских звуков, потому что много похожих есть в арабском языке", - рассказал журналистам Мустафа Усман, заведующий отделением русского языка факультета иностранных языков университета Алеппо.