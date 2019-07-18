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РИА Новости

Россия привержена выполнению международных соглашений по климату

04:58
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
ООН, 18 июл – РИА Новости. Россия привержена выполнению договоренностей в рамках международных соглашений по климату, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, выступая на ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН.
"По климатической проблематике. Наша страна привержена выполнению договоренностей в рамках международных соответствующих соглашений, в том числе Парижского соглашения", - сказал Панкин.
Вместе с тем, по его словам, борьба с изменением климата требует продуманных, скоординированных, "а главное, реалистичных действий и задействования новых технологий, новых методов".
"Хорошую перспективу, по нашему мнению, может иметь создание и внедрение природоподобных технологий", - добавил он.
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
10 июля, 20:21
Гутерреш поддержал намерение России ратифицировать соглашение по климату
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