Россия привержена выполнению международных соглашений по климату

ООН, 18 июл – РИА Новости. Россия привержена выполнению договоренностей в рамках международных соглашений по климату, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, выступая на ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН.

"По климатической проблематике. Наша страна привержена выполнению договоренностей в рамках международных соответствующих соглашений, в том числе Парижского соглашения", - сказал Панкин.

Вместе с тем, по его словам, борьба с изменением климата требует продуманных, скоординированных, "а главное, реалистичных действий и задействования новых технологий, новых методов".

"Хорошую перспективу, по нашему мнению, может иметь создание и внедрение природоподобных технологий", - добавил он.