Застрявших в "Шереметьево" детей отправят во Владивосток резервным бортом

"Рейс 6281 из "Шереметьево" во Владивосток задержан по техническим причинам. На данный момент планируется, что рейс будет выполняться на резервном воздушном судне, которое готовится к вылету. Время вылета - 6.00 мск", - сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия".

В авиакомпании уточнили, что пассажиры задержанного рейса обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам компании. "В частности, всем обратившимся пассажирам несколько раз была произведена раздача ваучеров на напитки и горячее питание. Несмотря на отсутствие номеров в ближайших к аэропорту "Шереметьево" гостиницах, с начала суток 18 июля авиакомпания приняла решение о расселении пассажиров в гостиницах", - отметил собеседник