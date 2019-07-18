Застрявших в "Шереметьево" детей отправят во Владивосток резервным бортом

ВЛАДИВОСТОК, 18 июл - РИА Новости. Пассажиров задержанного в "Шереметьево" рейса во Владивосток, на котором в лагерь должны лететь дети, отправят резервным бортом в 6.00 мск.
"Рейс 6281 из "Шереметьево" во Владивосток задержан по техническим причинам. На данный момент планируется, что рейс будет выполняться на резервном воздушном судне, которое готовится к вылету. Время вылета - 6.00 мск", - сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия".
В авиакомпании уточнили, что пассажиры задержанного рейса обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам компании. "В частности, всем обратившимся пассажирам несколько раз была произведена раздача ваучеров на напитки и горячее питание. Несмотря на отсутствие номеров в ближайших к аэропорту "Шереметьево" гостиницах, с начала суток 18 июля авиакомпания приняла решение о расселении пассажиров в гостиницах", - отметил собеседник
РЕН ТВ сообщал, что вылета ждут дети из разных стран, которые должны лететь во Всероссийский детский центр "Океан" во Владивостоке.
В центре РИА Новости сообщили, что руководство лагеря уточняет ситуацию. "Сами уточняем, связь с ними пытаемся найти", - сказал собеседник.