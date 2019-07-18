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РИА Новости

Стали известны участники вторых теледебатов демократов в США

04:02
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Стали известны имена участников вторых теледебатов среди кандидатов в президенты США от Демократической партии на выборах в 2020 году.
Согласно списку, опубликованному на странице Twitter Национального комитета Демократической партии США, в дебатах, которые состоятся 30 и 31 июля в Детройте, примут участие 20 политиков, среди которых бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор Берни Сандерс, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор штата Калифорния Камала Харрис и другие.
Первые теледебаты прошли в Майами 27 и 28 июня. В них также приняли участие 20 кандидатов.
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