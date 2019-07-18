Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T02:56Z
https://ria.ru/20190718/1556632081.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155157/95/1551579590_0:124:3215:1932_1036x0_80_0_0_e9925e02b105a7e3208c5b0abaf45aa8.jpg
РИА Новости

Российский теплоход после поломки двигателя буксируют в южнокорейский порт

02:56
251
© AP Photo / Lee Jin-manПорт Пусан в Южной Корее
Порт Пусан в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
Порт Пусан в Южной Корее. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 июл - РИА Новости. Российский теплоход "Гранит" с 15 членами экипажа потерял ход недалеко от южнокорейского порта Ульсан, его уже должны отбуксировать в Пусан, сообщил РИА Новости руководитель морского спасательно-координационного центра Владивостока Николай Пирожков.
"В среду в Японском море в 16 милях от южнокорейского порта Ульсан вследствие поломки главного двигателя потерял ход теплоход "Гранит", порт приписки Владивосток, судовладелец - ЗАО "Квинта", Владивосток. Судно следовало из порта Пусан в порт Владивосток с генеральным грузом 1,4 тысячи тонн. Экипаж 15 человек, все граждане России", - сообщил Пирожков.
По его словам, сегодня ночью южнокорейский морской буксир начал вести теплоход в порт Пусана для ремонта главного двигателя. "Они уже должны заходить в порт Пусана. Угрозы экипажу и судну нет, погода на переходе благоприятная", - добавил собеседник.
Пусан
24 мая, 07:05
Капитан врезавшегося в мост в Пусане российского судна сменил адвоката
100102
Обсудить 0
Южная КореяРоссияВ мире
Рекомендуем
Богдана Осипова
Осужденную в США Осипову перевели на постоянное место отбытия наказания
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
Страница Facebook
Пользователи Facebook Messenger сообщили о сбое в работе сервиса
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Болтон заявил, что США приветствуют реформы в Узбекистане
Лента
новостей
Государственные флаги Украины и Польши у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018
Польский фермер подрался с украинскими мигрантами и "отослал" их на родину
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом: палата представителей пытается запугать администрацию Трампа
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Гутерреш призвал страны ООН содействовать расследованию катастрофы MH17
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
Застрявших в "Шереметьево" детей отправят во Владивосток резервным бортом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг: в НАТО не поднимали вопрос об исключении Турции из Альянса
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Лавров: ряд сил в Германии нагнетают атмосферу "вражды" вокруг RT и Sputnik
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом. 8 мая 2019
Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
Сирия
Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:24Под Иерусалимом нашли город времен неолита
10:23"Аэрофлот" оценил ущерб от действий "авиаугонщика" в 2,4 миллиона рублей
10:19Совет Европы не выдвигал России ультиматумов по долгу, заявили в МИД
10:16Комиссия Минэнерго начала работу из-за ЧП на Калининской АЭС
10:14Пассажира рейса Москва-Магадан задержали при перевозке героина в желудке
10:13В МИД заявили, что к сумме долга России перед Советом Европы добавятся пени
10:12В МИД рассказали о долге России перед Советом Европы
10:10Певица Цыганова подала документы для участия в выборах в Госдуму
10:09Рябков не исключил, что в Венесуэле обсудит визит Мадуро в Россию
10:07Власти Удомли заявили, что ситуация на АЭС не влияет на электроснабжение
10:05МИД прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России
09:59Помощник Зеленского заявил, что Медведчук не нужен офису президента Украины
09:59Пьяный мужчина угрожал взорвать Ярославский вокзал в Москве
09:55Рябков заявил, что в Венесуэле у него ожидаются встречи высокого уровня
09:49Оборудование блоков Калининской АЭС не пострадало, сообщили на станции
09:48В Камбодже обнаружили 1600 тонн контрабандного мусора из США и Канады
09:48В Росэнергоатоме ситуацию на Калининской АЭС назвали штатной
09:45Дети из Иркутской области приехали на отдых в центр "Океан" в Приморье
09:43Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:42Четвертый энергоблок Калининской АЭС могут подключить к сети уже в четверг
Лента новостейМолния