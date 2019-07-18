Российский теплоход после поломки двигателя буксируют в южнокорейский порт

ВЛАДИВОСТОК, 18 июл - РИА Новости. Российский теплоход "Гранит" с 15 членами экипажа потерял ход недалеко от южнокорейского порта Ульсан, его уже должны отбуксировать в Пусан, сообщил РИА Новости руководитель морского спасательно-координационного центра Владивостока Николай Пирожков.

"В среду в Японском море в 16 милях от южнокорейского порта Ульсан вследствие поломки главного двигателя потерял ход теплоход "Гранит", порт приписки Владивосток, судовладелец - ЗАО "Квинта", Владивосток. Судно следовало из порта Пусан в порт Владивосток с генеральным грузом 1,4 тысячи тонн. Экипаж 15 человек, все граждане России", - сообщил Пирожков.

По его словам, сегодня ночью южнокорейский морской буксир начал вести теплоход в порт Пусана для ремонта главного двигателя. "Они уже должны заходить в порт Пусана. Угрозы экипажу и судну нет, погода на переходе благоприятная", - добавил собеседник.