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РИА Новости

Пользователи Facebook Messenger сообщили о сбое в работе сервиса

02:53
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница Facebook
Страница Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Страница Facebook. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пользователи приложения Facebook Messenger из ряда стран сообщают о сбоях в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в популярных интернет-ресурсах.
Согласно информации на сайте, проблемы начались около 01.32 мск.
По данным портала, больше всего жалоб поступило на проблемы с соединением с сервером (55%), получением сообщений (23%) и авторизацией (21%).
Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из США, Болгарии, Великобритании, Бельгии, Греции, Сербии и Австралии. В России сбоев пока не наблюдается.
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