Пользователи Facebook Messenger сообщили о сбое в работе сервиса

По данным портала, больше всего жалоб поступило на проблемы с соединением с сервером (55%), получением сообщений (23%) и авторизацией (21%).

Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из США, Болгарии, Великобритании, Бельгии, Греции, Сербии и Австралии. В России сбоев пока не наблюдается.