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РИА Новости

Белый дом: палата представителей пытается запугать администрацию Трампа

02:45
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© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Белый дом назвал "нелепым" решение палаты представителей обвинить глав минюста и минторга в преступном неуважении к конгрессу, считает это попыткой запугать президента и его администрацию.
Палата представителей США проголосовала за резолюцию, обвиняющую главу Минюста Уильяма Барра и министра торговле Уилбура Росса в уголовно наказуемом преступном неуважении к конгрессу в связи с отказом давать показания по вопросу добавления графы "гражданство" в перепись населения.
"Министерства юстиции и торговли подготовили для палаты представителей более 31 000 страниц документов, касающихся вопроса переписи населения", - говорится в сообщении. Это, как отметили в пресс-службе Белого дома, является "еще одной беззаконной попыткой запугать президента и его администрацию".
"Демократы в палате представителей знают, что у них нет законных прав на эти документы, но их постыдная и циничная политика не знает границ", - следует из заявления.
Здание Конгресса США в Вашингтоне
01:51
Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
Принятая резолюция теперь должна быть направлена в офис генпрокурора для дальнейших действий. Как сообщает телеканал NBC News, в качестве меры пресечения может быть наложен штраф в размере 100 тысяч долларов или даже до одного года тюремного заключения. При этом ТВ отмечает, что офис генпрокурора вряд ли будет торопиться с принятием каких либо мер, поскольку руководит им сам Барр.
Ранее Верховный суд США заблокировал вопрос добавления графы "гражданство" в перепись населения, на котором настаивает президент Дональд Трамп. Верховный суд посчитал, что администрация представила недостаточно оснований в пользу добавления новой графы. Тема возможного включения вопроса о гражданстве в общенациональную перепись населения вызвала широкое обсуждение. По мнению критиков, включение графы "гражданство" в перепись населения приведет к тому, что миллионы людей окажутся не подсчитанными, поскольку будут опасаться признаться в отсутствии у них гражданства США.
От подсчетов населения в каждом штате зависит распределение мест в палате представителей США. Кроме того, численность населения влияет на распределение федерального финансирования различных программ. Вопрос переписи населения в США находится в ведении министерства торговли. При этом сами эксперты из Бюро переписи населения отмечают, что добавление вопроса о гражданстве негативно повлияет на результаты переписи.
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