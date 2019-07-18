Белый дом: палата представителей пытается запугать администрацию Трампа

ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Белый дом назвал "нелепым" решение палаты представителей обвинить глав минюста и минторга в преступном неуважении к конгрессу, считает это попыткой запугать президента и его администрацию.

Палата представителей США проголосовала за резолюцию, обвиняющую главу Минюста Уильяма Барра и министра торговле Уилбура Росса в уголовно наказуемом преступном неуважении к конгрессу в связи с отказом давать показания по вопросу добавления графы "гражданство" в перепись населения.

"Министерства юстиции и торговли подготовили для палаты представителей более 31 000 страниц документов, касающихся вопроса переписи населения", - говорится в сообщении. Это, как отметили в пресс-службе Белого дома, является "еще одной беззаконной попыткой запугать президента и его администрацию".

"Демократы в палате представителей знают, что у них нет законных прав на эти документы, но их постыдная и циничная политика не знает границ", - следует из заявления.

Принятая резолюция теперь должна быть направлена в офис генпрокурора для дальнейших действий. Как сообщает телеканал NBC News , в качестве меры пресечения может быть наложен штраф в размере 100 тысяч долларов или даже до одного года тюремного заключения. При этом ТВ отмечает, что офис генпрокурора вряд ли будет торопиться с принятием каких либо мер, поскольку руководит им сам Барр.

Ранее Верховный суд США заблокировал вопрос добавления графы "гражданство" в перепись населения, на котором настаивает президент Дональд Трамп. Верховный суд посчитал, что администрация представила недостаточно оснований в пользу добавления новой графы. Тема возможного включения вопроса о гражданстве в общенациональную перепись населения вызвала широкое обсуждение. По мнению критиков, включение графы "гражданство" в перепись населения приведет к тому, что миллионы людей окажутся не подсчитанными, поскольку будут опасаться признаться в отсутствии у них гражданства США.