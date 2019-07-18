Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В российско-германских отношениях наблюдается положительная динамика, Россия заинтересована в развитии разнопланового сотрудничества с Германией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Антироссийская санкционная политика наносит серьезный ущерб самим европейцам: бюджеты стран ЕС недополучают миллиарды долларов, утрачиваются и не создаются десятки тысяч рабочих мест. На наш взгляд, начавшееся осознание бесперспективности политического и экономического давления на Россию уже дает эффект, "жизнь берет свое". Поэтому в российско-германских отношениях наблюдается положительная динамика", - сказал Лавров в интервью германской газете "Райнише пост".

Он пояснил, что такая динамика наметилась, прежде всего, в торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также в области сотрудничества по линии гражданских обществ. По словам министра, важную роль играют и разветвленные контакты на межрегиональном и межмуниципальном уровнях.

"Исходим из того, что и наши друзья в Германии понимают: выгода от продолжения работы над улучшением отношений с Россией взаимна, а успех этого процесса зависит от усилий обеих сторон. Что касается ответа на вопрос: "Кто и что мог бы сделать", то он, на наш взгляд, должен оставаться предметом обсуждений, ведущихся по имеющимся политико-дипломатическим каналам", - заявил глава МИД РФ.