Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация

"Сегодня сложилась тревожная ситуация. Под давлением Вашингтона, преследующего собственные геополитические цели, страны НАТО участвуют в проведении агрессивной антироссийской политики. Так, происходит ничем не оправданное увеличение расходов на военные нужды: в 2018 году только одни США потратили на эти цели свыше 700 млрд долл., НАТО в целом – около одного триллиона, тогда как Россия – менее 50 млрд долл", - сказал министр в интервью германской газете "Райнише пост".