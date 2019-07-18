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РИА Новости

Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация

02:23
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. На сегодняшний день вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация: страны альянса участвуют в проведении агрессивной антироссийской политики, происходит ничем не оправданное увеличение расходов на военные нужды, альянс наращивает военное присутствие у границ России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня сложилась тревожная ситуация. Под давлением Вашингтона, преследующего собственные геополитические цели, страны НАТО участвуют в проведении агрессивной антироссийской политики. Так, происходит ничем не оправданное увеличение расходов на военные нужды: в 2018 году только одни США потратили на эти цели свыше 700 млрд долл., НАТО в целом – около одного триллиона, тогда как Россия – менее 50 млрд долл", - сказал министр в интервью германской газете "Райнише пост".

Он отметил, что альянс наращивает свое военное присутствие у границ России и союзной с ней Белоруссии, что "повышает риски непреднамеренных инцидентов и ведет к эскалации военно-политической напряженности".
"Абсолютно нелогичными с точки зрения укрепления оборонного потенциала НАТО выглядят и решения по включению в состав блока таких стран, как Черногория и Северная Македония", - отметил Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это "совсем не то, что требуется сегодня для поддержания безопасности и стабильности в Европе".
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