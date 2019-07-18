Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии

"Совместно с Ираном и Турцией, а также командой спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии работаем над формированием Конституционного комитета. Рассчитываем на поддержку этих усилий со стороны международного сообщества", - заявил он.

Лавров отметил, что "в конечном счете именно восстановление государственного суверенитета Сирии над всей территорией страны и политическое урегулирование конфликта с учетом интересов всего сирийского народа стали бы залогом мирного развития Сирии на долгосрочную перспективу".

Урегулирование в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.