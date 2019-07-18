Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя борьбу с террористами в сирийской провинции Идлиб, заявил, что ведется поиск решения, которое не нанесет вред мирным жителям.

"Мы не можем бесконечно мириться с присутствием в провинции Идлиб, где создана зона деэскалации, десятков тысяч боевиков-экстремистов, аффилированных с "Аль-Каидой"*. При этом будем искать такое решение, которое не причинило бы вреда гражданскому населению", - заявил он в письменном интервью германской газете " Райнише пост ".

По его мнению, "ликвидация террористического очага в Сирии отвечала бы интересам Европы, поскольку понизила бы уровень исходящей из региона террористической угрозы, сократила бы приток мигрантов".

В Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.

На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находится около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.