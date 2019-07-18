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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии

02:09
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Договоренности о присутствии военных РФ в Сирии носят бессрочный характер, изменения в них могут внести профильные ведомства двух стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров в письменном интервью германской газете "Райнише пост".
"Российские военные присутствуют в Сирии по приглашению законных властей этой страны. В конце 2016 года была сформирована договорно-правовая база, регулирующая российское военное присутствие на сирийской территории. Договоренности носят бессрочный характер, внесение в них каких-либо изменений находится в компетенции профильных ведомств двух стран", - заявил он.
Лавров отметил, что главная задача российских военных в Сирии – это борьба с терроризмом. "Эта проблема должна быть рано или поздно решена", - добавил он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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