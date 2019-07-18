Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии

"Российские военные присутствуют в Сирии по приглашению законных властей этой страны. В конце 2016 года была сформирована договорно-правовая база, регулирующая российское военное присутствие на сирийской территории. Договоренности носят бессрочный характер, внесение в них каких-либо изменений находится в компетенции профильных ведомств двух стран", - заявил он.

Лавров отметил, что главная задача российских военных в Сирии – это борьба с терроризмом. "Эта проблема должна быть рано или поздно решена", - добавил он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.