Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Важно развить успех, который был достигнут при разведении сил у Станицы Луганской, прогресс на пути к миру на Донбассе возможен, заявил глава МИД России Сергей Лавров в письменном интервью германской газете "Райнише пост".
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, которое было начато в конце июня.
"Соглашусь с мнением министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, что состоявшееся в конце июня долгожданное разведение сил и средств в Станице Луганской наглядно продемонстрировало возможность прогресса на пути к миру. Важно развить этот успех, в том числе при решении других не менее важных задач, главная из которых – полное прекращение огня", - заявил министр.