Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской

"Соглашусь с мнением министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, что состоявшееся в конце июня долгожданное разведение сил и средств в Станице Луганской наглядно продемонстрировало возможность прогресса на пути к миру. Важно развить этот успех, в том числе при решении других не менее важных задач, главная из которых – полное прекращение огня", - заявил министр.