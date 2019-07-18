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РИА Новости

Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской

01:48
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Антон Денисов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Важно развить успех, который был достигнут при разведении сил у Станицы Луганской, прогресс на пути к миру на Донбассе возможен, заявил глава МИД России Сергей Лавров в письменном интервью германской газете "Райнише пост".
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, которое было начато в конце июня.
"Соглашусь с мнением министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, что состоявшееся в конце июня долгожданное разведение сил и средств в Станице Луганской наглядно продемонстрировало возможность прогресса на пути к миру. Важно развить этот успех, в том числе при решении других не менее важных задач, главная из которых – полное прекращение огня", - заявил министр.
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