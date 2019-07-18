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РИА Новости

Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана

01:46
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. РФ призывает США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В ходе контактов на всех уровнях настойчиво призываем американскую сторону избегать любых шагов, которые провоцировали бы дальнейшую напряженность вокруг Ирана. Наша общая цель – не допустить сваливания ситуации в штопор силового противостояния и вернуться к устойчивому осуществлению СВПД", - сказал министр в письменном интервью газете Rheinische Post.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
В годовщину выхода США из ядерной сделки в мае 2019-го Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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