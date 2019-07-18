Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Властям Украины не хватает политической воли для продвижения по пути урегулирования в стране, заявил глава МИД России Сергей Лавров в письменном интервью германской газете "Райнише пост".
Как отметил министр, Минские соглашения являются безальтернативной основой урегулирования конфликта, их реализация должна осуществляться через прямой диалог Киева, Донецка и Луганска. "В руководстве непризнанных республик Донбасса к такому разговору готовы. Политической воли для продвижения вперед явно не хватает тем, кто руководит Украиной", - заявил Лавров.
Он добавил, что "пока от Зеленского и его команды поступают довольно противоречивые сигналы".