Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма

"Хотелось бы надеяться, что в Киеве возобладает реалистичный подход. Со своей стороны готовы взаимодействовать с Украиной на основе прагматизма и уважения коренных интересов наших народов", - заявил он.

Он также призвал не пытаться "переложить с больной головы на здоровую" ответственность за реализацию Минских соглашений: Россия, в отличие от Украины, не является стороной Минских договоренностей. "Осуществить целый ряд шагов, предписанных Минском, должен Киев. Речь идет, в частности, о прекращении экономической блокады Донецка и Луганска, объявлении амнистии участникам боевых действий и закреплении в Конституции Украины особого статуса Донбасса, согласованного с Донецком и Луганском", - заявил Лавров.