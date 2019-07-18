Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия готова взаимодействовать с Украиной на основе прагматизма и уважения интересов, заявил глава МИД России Сергей Лавров в письменном интервью германской газете "Райнише пост".
"Хотелось бы надеяться, что в Киеве возобладает реалистичный подход. Со своей стороны готовы взаимодействовать с Украиной на основе прагматизма и уважения коренных интересов наших народов", - заявил он.
Министр отметил, что Европа не должна "пестовать у Киева ощущение вседозволенности, игнорировать массовые нарушения прав человека на Украине, нежелание украинского руководства следовать Минским договоренностям".
Он также призвал не пытаться "переложить с больной головы на здоровую" ответственность за реализацию Минских соглашений: Россия, в отличие от Украины, не является стороной Минских договоренностей. "Осуществить целый ряд шагов, предписанных Минском, должен Киев. Речь идет, в частности, о прекращении экономической блокады Донецка и Луганска, объявлении амнистии участникам боевых действий и закреплении в Конституции Украины особого статуса Донбасса, согласованного с Донецком и Луганском", - заявил Лавров.