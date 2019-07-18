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РИА Новости

Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном

01:20
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном в угоду "капризам" других стран, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг Ирана и США.

"Исламская республика – наш сосед, у нас налажены прочные связи по многим направлениям. Приостанавливать абсолютно легальное, взаимовыгодное сотрудничество с ИРИ в угоду чьим бы то ни было "фобиям" и капризам мы не намерены", - сказал Лавров в письменном интервью газете Rheinische Post.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. Через вторичные санкции США вынудили покупателей иранской нефти прекратить закупки.
Кроме того, со стороны США звучали угрозы к другим странам ввести санкции за сотрудничество с Ираном.
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