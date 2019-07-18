Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном

"Исламская республика – наш сосед, у нас налажены прочные связи по многим направлениям. Приостанавливать абсолютно легальное, взаимовыгодное сотрудничество с ИРИ в угоду чьим бы то ни было "фобиям" и капризам мы не намерены", - сказал Лавров в письменном интервью газете Rheinische Post.