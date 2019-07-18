Первые отпущенные на волю из "китовой тюрьмы" косатки держатся вместе

Второй этап по выпуску косаток на мысе Перовского в Хабаровском крае

ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Две косатки из "китовой тюрьмы", которых первыми выпустили в Охотское море, остаются вместе и, вероятно, охотятся, сообщает институт океанографии (ВНИРО), который занимается их освобождением.

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 26 июня, оснастив спутниковыми метками. Сообщалось, что косатки пошли к Шантарским островам, где их отловили, а белух фиксировали в расположенном рядом заливе Академии.

На сайте ВНИРО опубликованы спутниковые снимки с указанием трекера животных.

"По данным спутниковых меток, установленных на животных, обе косатки, выпущенные 26 июня, остаются вместе. Оказавшись на воле, косатки прошли в залив Академии, там поохотились (судя по характерным рысканьям), потом перешли в Удскую губу, где в течение трех дней продолжали охотиться", - говорится в сообщении.

Далее животные пошли на север вдоль материка и дошли до района севернее поселка Аян. 10 июля косатки двинулись в обратном направлении, на юг. Они побыли в бухте Борисова и отправились дальше на юг. 12 июля они находились на широте северного побережья острова Большой Шантар, между островом и материком.

"Эти места являются традиционными для косаток. Однако пока неизвестно, удалось ли двум животным присоединиться к какой-либо дикой семье сородичей либо они охотятся самостоятельно. По данным спутниковой метки, прикрепленной к одной из выпущенных белух, она в последние дни находилась в районе залива Академии", - сообщает ВНИРО.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.