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РИА Новости

Первые отпущенные на волю из "китовой тюрьмы" косатки держатся вместе

00:37
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© Фото : ВНИРОВторой этап по выпуску косаток на мысе Перовского в Хабаровском крае
Второй этап по выпуску косаток на мысе Перовского в Хабаровском крае
© Фото : ВНИРО
ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Две косатки из "китовой тюрьмы", которых первыми выпустили в Охотское море, остаются вместе и, вероятно, охотятся, сообщает институт океанографии (ВНИРО), который занимается их освобождением.
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 26 июня, оснастив спутниковыми метками. Сообщалось, что косатки пошли к Шантарским островам, где их отловили, а белух фиксировали в расположенном рядом заливе Академии.
На сайте ВНИРО опубликованы спутниковые снимки с указанием трекера животных.
"По данным спутниковых меток, установленных на животных, обе косатки, выпущенные 26 июня, остаются вместе. Оказавшись на воле, косатки прошли в залив Академии, там поохотились (судя по характерным рысканьям), потом перешли в Удскую губу, где в течение трех дней продолжали охотиться", - говорится в сообщении.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
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Далее животные пошли на север вдоль материка и дошли до района севернее поселка Аян. 10 июля косатки двинулись в обратном направлении, на юг. Они побыли в бухте Борисова и отправились дальше на юг. 12 июля они находились на широте северного побережья острова Большой Шантар, между островом и материком.
"Эти места являются традиционными для косаток. Однако пока неизвестно, удалось ли двум животным присоединиться к какой-либо дикой семье сородичей либо они охотятся самостоятельно. По данным спутниковой метки, прикрепленной к одной из выпущенных белух, она в последние дни находилась в районе залива Академии", - сообщает ВНИРО.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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