Российские туристы рассказали, как подготовиться к путешествию

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Более половины туристов тщательно готовятся к посещению достопримечательностей, изучают информацию о них и выясняют особенности работы объектов, сообщает Ozon.travel.

Онлайн-сервис опросил 1783 пользователя и выяснил, что и как они предпочитают планировать перед очередной поездкой.

Большинство путешественников (63%) рассказали, что заранее составляют список достопримечательностей и интересных для прогулок мест, а также стараются заблаговременно купить билеты в самые популярные из них.

Еще 17% предпочитают еще дома проработать маршрут поездки. Респонденты отметили, что этот вариант актуален в основном для самостоятельных туристов.

Примерно 9% заранее изучают возможности передвижения в новом городе или стране, а также предложения по аренде автомобилей. Путешественники рассказали, что арендовать автомобиль выгоднее всего в странах Юго-Восточной Азии, а вот в Европе и США это дорого. Наиболее выгодные виды транспорта там - автобусы и метро.

Заранее подбирают кафе и рестораны с местной кухней примерно 8% респондентов. Они отметили, что именно национальные блюда представляют наибольший интерес, однако найти по-настоящему качественные заведения трудно – большинство из них ориентированы на туристов и теряют в качестве еды.