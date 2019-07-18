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РИА Новости
Туризм

Российские туристы рассказали, как подготовиться к путешествию

06:13
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© Depositphotos / AntonioGuillemFТуристы с картой
Туристы с картой
© Depositphotos / AntonioGuillemF
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Более половины туристов тщательно готовятся к посещению достопримечательностей, изучают информацию о них и выясняют особенности работы объектов, сообщает Ozon.travel.
Онлайн-сервис опросил 1783 пользователя и выяснил, что и как они предпочитают планировать перед очередной поездкой.
Большинство путешественников (63%) рассказали, что заранее составляют список достопримечательностей и интересных для прогулок мест, а также стараются заблаговременно купить билеты в самые популярные из них.
Еще 17% предпочитают еще дома проработать маршрут поездки. Респонденты отметили, что этот вариант актуален в основном для самостоятельных туристов.
Примерно 9% заранее изучают возможности передвижения в новом городе или стране, а также предложения по аренде автомобилей. Путешественники рассказали, что арендовать автомобиль выгоднее всего в странах Юго-Восточной Азии, а вот в Европе и США это дорого. Наиболее выгодные виды транспорта там - автобусы и метро.
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Заранее подбирают кафе и рестораны с местной кухней примерно 8% респондентов. Они отметили, что именно национальные блюда представляют наибольший интерес, однако найти по-настоящему качественные заведения трудно – большинство из них ориентированы на туристов и теряют в качестве еды.
Лишь 3% ответивших отправляются в поездку, ничего не планируя заранее.
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