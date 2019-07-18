Форум гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог"

Форум "Петербургский диалог" – это форум гражданских обществ России и Германии, предназначенный для углубления взаимопонимания между странами, дальнейшего развития двустороннего сотрудничества во всех сферах общества, дополнительного стимулирования связей.
Форум был создан в 2001 году по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Герхарда Шредера.
Управление форумом осуществляет независимый, сформированный на паритетных началах Координационный комитет, который отвечает за планирование, тематическую подготовку и созыв форума, обеспечивает его финансирование.
Каждая сторона имеет постоянный секретариат, который решает организационные задачи, связанные с "Петербургским диалогом" и заседаниями Координационного комитета.
Руководителем Координационного комитета с немецкой стороны является Рональд Пофалла, федеральный министр в отставке, член правления по вопросам инфраструктуры компании Deutsche Bahn. Руководителем российского Координационного комитета является специальный представитель президента РФ по взаимодействию с форумом стран-экспортеров газа, председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков.
Форум проводится ежегодно, в его работе принимают участие как видные деятели из различных сфер общественной жизни, так и представители молодых элит двух стран. В ходе работы форума обсуждаются наиболее актуальные и острые вопросы отношений России и Германии. На базе "Петербургского диалога" развиваются совместные проекты в самых различных областях – от экономики до здравоохранения и культуры.
Основная форма работы форума "Петербургский диалог" – ежегодные конференции, которые проводятся поочередно в РФ и ФРГ. Ежегодно для форума выбирается определенная тема, актуальная для обеих стран. Заседания форума сопровождаются большим числом сопутствующих мероприятий. Нередко в рамках форума проходит подписание документов в двустороннем порядке. Завершает форум пленарное заседание, где подводятся итоги мероприятия. Также в течение года регулярно проходят заседания рабочих групп форума.
Первый "Петербургский диалог" прошел в Санкт-Петербурге с 8 по 10 апреля 2001 года, его тема звучала как "Россия и Германия на пороге XXI века – взгляд в будущее". В нем приняли участие около 100 представителей российского и германского обществ.
Постепенно сфера деятельности "Петербургского диалога" расширялась, активизировалась работа в период между главными мероприятиями. Число рабочих групп форума постепенно увеличивалось. С середины 2000-х годов началась работа над конкретными проектами под эгидой "Петербургского диалога". Так, в 2006 году был основан форум Коха-Мечникова, предназначенный для общения представителей системы здравоохранения обеих стран, в первую очередь координации работы по борьбе с инфекционными заболеваниями. С 2008 года в рамках "Петербургского диалога" ежегодно проходит награждение молодых журналистов из Германии и России, своей деятельностью способствующих сближению и взаимопониманию между гражданскими обществами двух стран, премией имени Петера Бениша. В октябре 2008 года в рамках форума была подписана обширная "Декларация об организации партнерства в сфере модернизации". В 2011 году был создан Германо-Российский Социальный Форум, в период по 2018 год прошло три его заседания. 23 июля 2013 года открылось первое заседание Школы для молодых ученых – площадки для обсуждения исследований аспирантов и кандидатов наук в возрасте до 35 лет, которые используют новые подходы и активно работают с архивными источниками. В 2013 году в Санкт-Петербурге начал свою работу первый Молодежный форум, созданный по примеру форума "Петербургский диалог". В 2017 году в рамках Молодежного форума прошел первый Российско-немецкий кинофестиваль форума "Петербургский диалог", в программу которого вошли 25 короткометражных фильмов из России и Германии. Также под эгидой форума проходят молодежные богословские встречи, реализуются культурные проекты.
В первые годы существования форума "Петербургский диалог" его посетили по 70–80 представителей от каждой стороны, ко второй половине 2000-х годов это число увеличилось до 100–150 человек. С каждым годом количество его участников растет.
В первые годы существования форума "Петербургский диалог" его посетили по 70–80 представителей от каждой стороны, ко второй половине 2000-х годов это число увеличилось до 100–150 человек. С каждым годом количество его участников растет.
XVII форум "Петербургский диалог" прошел с 7 по 8 октября 2018 года в Москве. Мероприятие было посвящено укреплению доверия и партнерского духа в отношениях между двумя странами. В нем приняли участие около 300 российских и немецких граждан.
18-20 июля 2019 года в Бонне (Германия) состоится XVIII форум "Петербургский диалог". Основной темой заседания станет "Сотрудничество как лейтмотив для мирной Европы: вклады гражданских обществ России и Германии".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников