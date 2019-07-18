Форум гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог"

Постепенно сфера деятельности "Петербургского диалога" расширялась, активизировалась работа в период между главными мероприятиями. Число рабочих групп форума постепенно увеличивалось. С середины 2000-х годов началась работа над конкретными проектами под эгидой "Петербургского диалога". Так, в 2006 году был основан форум Коха-Мечникова, предназначенный для общения представителей системы здравоохранения обеих стран, в первую очередь координации работы по борьбе с инфекционными заболеваниями. С 2008 года в рамках "Петербургского диалога" ежегодно проходит награждение молодых журналистов из Германии и России, своей деятельностью способствующих сближению и взаимопониманию между гражданскими обществами двух стран, премией имени Петера Бениша. В октябре 2008 года в рамках форума была подписана обширная "Декларация об организации партнерства в сфере модернизации". В 2011 году был создан Германо-Российский Социальный Форум, в период по 2018 год прошло три его заседания. 23 июля 2013 года открылось первое заседание Школы для молодых ученых – площадки для обсуждения исследований аспирантов и кандидатов наук в возрасте до 35 лет, которые используют новые подходы и активно работают с архивными источниками. В 2013 году в Санкт-Петербурге начал свою работу первый Молодежный форум, созданный по примеру форума "Петербургский диалог". В 2017 году в рамках Молодежного форума прошел первый Российско-немецкий кинофестиваль форума "Петербургский диалог", в программу которого вошли 25 короткометражных фильмов из России и Германии. Также под эгидой форума проходят молодежные богословские встречи, реализуются культурные проекты.

В первые годы существования форума "Петербургский диалог" его посетили по 70–80 представителей от каждой стороны, ко второй половине 2000-х годов это число увеличилось до 100–150 человек. С каждым годом количество его участников растет.