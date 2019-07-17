В Приангарье завершили вакцинацию жителей пострадавшего от паводка района

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Медицинские подразделения Центрального военного округа завершили профилактические мероприятия по предупреждению гепатита А и дизентерии среди населения в населенных пунктах Тулунского района Иркутской области, попавших в зону подтопления, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Силами 12 врачебно-сестринских бригад группировки первичная медико-санитарная помощь оказана свыше 800 пострадавшим, в том числе 93 детям. Вакцинировано по эпидемическим показаниям свыше 2,5 тысяч граждан, из них – более 400 детей. Также фагировано бактериофагом дизентерийным 307 детей", - говорится в сообщении.

Всего в населенных пунктах Тулунского района для оказания первичной медико-санитарной помощи и проведения вакцинации было развернуто 9 временных медицинских пунктов. С использованием специальной наземной техники и врачебно-сестринской бригады группировки совершено 11 выездов в населенные пункты Тулунского района, подвергшихся затоплению, уточнили в военном ведомстве.

В период работы подвижного временного медицинского пункта на базе поселковых фельдшерско-акушерских пунктов консультацию получили 180 человек, в том числе 46 детей. При проведении подворовых обходов оказана медицинская помощь 30 маломобильным гражданам.