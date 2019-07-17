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РИА Новости

В Приангарье завершили вакцинацию жителей пострадавшего от паводка района

Вчера, 19:58
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Медицинские подразделения Центрального военного округа завершили профилактические мероприятия по предупреждению гепатита А и дизентерии среди населения в населенных пунктах Тулунского района Иркутской области, попавших в зону подтопления, сообщает пресс-служба ЦВО.
"Силами 12 врачебно-сестринских бригад группировки первичная медико-санитарная помощь оказана свыше 800 пострадавшим, в том числе 93 детям. Вакцинировано по эпидемическим показаниям свыше 2,5 тысяч граждан, из них – более 400 детей. Также фагировано бактериофагом дизентерийным 307 детей", - говорится в сообщении.
Всего в населенных пунктах Тулунского района для оказания первичной медико-санитарной помощи и проведения вакцинации было развернуто 9 временных медицинских пунктов. С использованием специальной наземной техники и врачебно-сестринской бригады группировки совершено 11 выездов в населенные пункты Тулунского района, подвергшихся затоплению, уточнили в военном ведомстве.
В период работы подвижного временного медицинского пункта на базе поселковых фельдшерско-акушерских пунктов консультацию получили 180 человек, в том числе 46 детей. При проведении подворовых обходов оказана медицинская помощь 30 маломобильным гражданам.
В Иркутской области продолжает действовать режим ЧС в восьми муниципалитетах, которые оказались в зоне подтопления. В конце июня наводнение затронуло 107 населенных пунктов, пострадали почти 11 тысяч домов, более 38 тысяч человек. Погибшими найдены 25 человек.
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьПроисшествия
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