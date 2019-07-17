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РИА Новости

Слуцкий прокомментировал переговоры с США в Женеве

Вчера, 19:43
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Готовность РФ и США продолжать контакты по вопросам стратегической стабильности - важный итог женевской встречи, но необходимо скорее выходить на переговоры по пролонгации договора о стратегических наступательных вооружениях, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В Женеве проходят российско-американские переговоры по стратегической стабильности.
"Пока важным итогом встречи стала готовность РФ и США продолжать контакты по вопросам стратегической стабильности. Здесь необходимо как можно скорее выходить на переговоры по пролонгации СНВ-3 – золотого стандарта в области разоружения, но при условии урегулирования проблем выполнения его норм американской стороной", - сказал Слуцкий журналистам.
Парламентарий отметил, что нельзя допустить, чтобы в феврале 2021 года из-за деструктивной линии США мир впервые за последние десятилетия оказался в ситуации отсутствия инструментов контроля над стратегическими наступательными вооружениями двух крупнейших ядерных государств, а неясная позиция Вашингтона по этому вопросу остается деструктивным фактором.
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"Госдеп рапортует об итогах российско-американских консультаций в Женеве, снова пытаясь обвинить Россию в непрозрачности выполнения обязательств по ДСНВ (СНВ-3). Опять та же методичка, что и в случае с разрывом ДРСМД: свалить все с больной головы на здоровую", - добавил депутат.
Глава комитета Госдумы подчеркнул, что именно Россия может предъявить весьма конкретные претензии США по СНВ-3.
"Москва давно настаивает на урегулировании проблемы одностороннего нелегитимного выведения Вашингтоном из счета по Договору порядка сотни своих стратегических наступательных вооружений. США просто объявили их переоборудованными под неядерные миссии, не дав никакой возможности это подтвердить. При этом они откровенно отмахнулись от всех опасений российской стороны, назвав их надуманными и необоснованными", - заключил Слуцкий.
СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
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