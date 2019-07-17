ЕС готов оказать поддержку Судану после создания переходного правительства

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Европейский союз будет готов оказать поддержку Судану на пути к миру и стабильности, как только будет сформировано гражданское переходное правительство, говорится в заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы Майи Косьянчич.

Ранее арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia сообщил, что переходный военный совет Судана и представители оппозиционного "Движения сил за свободу и перемены" в среду утром парафировали соглашение о политическом урегулировании. Уточнялось, что соглашение включает достигнутые к настоящему моменту договоренности о переходном периоде. При этом вопрос о конституционной декларации пока остается открытым, к его обсуждению стороны пообещали вернуться в ближайшую пятницу.

"Это еще один позитивный шаг… Важно, чтобы обе стороны продолжили обсуждение нерешенных вопросов и в кратчайшие сроки заключили конституционное соглашение, как было предусмотрено", - говорится в заявлении Косьянчич.

Представитель Европейской внешнеполитической службы также подчеркнула, что "как только будет создано гражданское переходное правительство, ЕС будет готов помочь Судану на его пути к миру и стабильности".