ЕС готов оказать поддержку Судану после создания переходного правительства

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Европейский союз будет готов оказать поддержку Судану на пути к миру и стабильности, как только будет сформировано гражданское переходное правительство, говорится в заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы Майи Косьянчич.
Ранее арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia сообщил, что переходный военный совет Судана и представители оппозиционного "Движения сил за свободу и перемены" в среду утром парафировали соглашение о политическом урегулировании. Уточнялось, что соглашение включает достигнутые к настоящему моменту договоренности о переходном периоде. При этом вопрос о конституционной декларации пока остается открытым, к его обсуждению стороны пообещали вернуться в ближайшую пятницу.
"Это еще один позитивный шаг… Важно, чтобы обе стороны продолжили обсуждение нерешенных вопросов и в кратчайшие сроки заключили конституционное соглашение, как было предусмотрено", - говорится в заявлении Косьянчич.
Представитель Европейской внешнеполитической службы также подчеркнула, что "как только будет создано гражданское переходное правительство, ЕС будет готов помочь Судану на его пути к миру и стабильности".
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Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.