На Ставрополье оштрафовали директора химзавода

НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Суд на Ставрополье назначил штраф директору химзавода, с территории которого сливались вредные отходы, сообщает региональное министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в селении Татарка в Шпаковском районе Ставрополья из-за забора местного предприятия по производству полиэтилена вытекает ярко-розовая жидкость с неприятным запахом. Сообщалось, что по данному факту сотрудники полиции начали проверку, они взяли пробы жидкости для экспертизы.

"По результатам проведения надзорных мероприятий за порчу земель при обращении с опасными отходами производства и потребления к административной ответственности в виде штрафа по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ привлечен руководитель производственной компании "Алго-Пласт", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрея Хлопянова.