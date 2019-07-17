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РИА Новости

На Ставрополье оштрафовали директора химзавода

Вчера, 19:42
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НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Суд на Ставрополье назначил штраф директору химзавода, с территории которого сливались вредные отходы, сообщает региональное министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в селении Татарка в Шпаковском районе Ставрополья из-за забора местного предприятия по производству полиэтилена вытекает ярко-розовая жидкость с неприятным запахом. Сообщалось, что по данному факту сотрудники полиции начали проверку, они взяли пробы жидкости для экспертизы.
Встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и полномочным представителем Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым. 8 июля 2019
8 июля, 17:32
Матвиенко обсудила с губернатором Ставрополья реализацию нацпроектов в крае
"По результатам проведения надзорных мероприятий за порчу земель при обращении с опасными отходами производства и потребления к административной ответственности в виде штрафа по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ привлечен руководитель производственной компании "Алго-Пласт", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрея Хлопянова.
Отмечается, что также с прокуратурой Ставропольского края для оценки соответствия деятельности компании природоохранному законодательству согласована внеплановая выездная проверка предприятия.
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РоссияСтавропольский крайПроисшествия
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