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РИА Новости
Медиавойны

Захарова назвала форум о СМИ в Лондоне "симпозиумом котов о защите мышей"

Вчера, 19:14
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© РИА Новости / Илья ПиталевОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Глобальная конференция по свободе СМИ в Лондоне напоминает "симпозиум котов по защите прав мышей", а средства учрежденных там фондов и программ, скорее всего, будут направлены на пропагандистские цели, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По заявлениям организаторов, планируется также созвать некую международную целевую группу, которая "будет помогать правительствам выполнять свои обязательства в отношении свободы СМИ". Более того, планируется проведение ежегодных встреч на полях Генеральной ассамблеи ООН для анализа работы группы и выработки рекомендаций для стран, в которых "проблемы решаются наименее эффективно", - заявила Захарова на брифинге.
Она расценила как "потрясающий цинизм" созыв конференции и обсуждение свободы слова в стране, где "много лет держали в качестве заложника" основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. "Вся эта конференция на фоне находящегося в Лондоне Ассанжа напоминает какой-то симпозиум котов по защите прав мышей", - сказала Захарова. При этом она напомнила, что сейчас существует целый ряд профильных международных площадок для обсуждения вопросов обеспечения безопасности и защиты прав журналистов.
Кроме того, в Лондоне было объявлено о создании глобального фонда защиты СМИ, который будет находиться под управлением ЮНЕСКО, напомнила Захарова. По ее словам, Великобритания выделит на него 3 млн фунтов стерлингов в течение следующих пяти лет, Канада – 1 млн канадских долларов.
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"Основными целями фонда декларируются правовая поддержка журналистов, вопросы безопасности сотрудников СМИ, создание журналистских сообществ. То есть журналисты, за чью независимость столько лет выступали в том числе и правительства, должны создавать свои сообщества, используя государственные механизмы, финансируемые в том числе государством", - отметила Захарова.
"По линии британского министерства международного развития запускается программа по защите свободы СМИ на 15 млн фунтов стерлингов, которые пойдут на устранение "коренных причин нынешнего кризиса независимых медиа". Несложно догадаться, на что в действительности будут расходоваться указанные финансовые средства, а я думаю, что просто на пропаганду", - подчеркнула она.
Телеканалу RT и агентству Sputnik было отказано в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ, которая проходила в Лондоне 10-11 июля. В качестве причины отказа один из организаторов конференции - британский МИД - назвал "активную роль RT и Sputnik в распространении дезинформации". На просьбу привести конкретные примеры представитель ведомства посоветовал РИА Новости обратиться в медиарегулятор Ofcom, ранее обвинивший RT в нарушении вещательного кодекса и пристрастности, но не дезинформации. RT настаивает, что не нарушал кодекс. По поводу конкретных претензий в адрес Sputnik в британском МИД не ответили ничего.
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Пушков назвал конференцию по свободе СМИ в Лондоне фейком
Эта ситуация возмутила МИД РФ. Захарова 9 июля заявила, что Россия требует от Лондона за сутки представить конкретные факты, на основании которых им было отказано в аккредитации. Представитель МИД Великобритании на следующий день отказался назвать конкретные причины и не стал комментировать требование МИД России предоставить в течение суток основания для отказа.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в среду заявил, что журналистам RT и Sputnik должны были обеспечить доступ к освещению Глобальной конференции по свободе СМИ в Лондоне. По его словам, ОБСЕ всегда поощряет участие всех заинтересованных журналистов в подобных мероприятиях.
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МедиавойныОБСЕМария ЗахароваМИД РФВеликобританияООНРоссия
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