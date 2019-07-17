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РИА Новости

Путин и Лукашенко посетили Смоленский скит Валаамского монастыря

Вчера, 18:55
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Валаамского монастыря. 17 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Валаамского монастыря. 17 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВАЛААМ, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили Смоленский скит Валаамского монастыря, передает корреспондент РИА Новости.
Скит в честь Смоленской иконы Божией Матери - последний по времени устройства. Там жил единственный насельник - иеросхимонах Ефрем: в 12 лет тайком от родителей он пришел на Валаам, после 12 лет послушания принял постриг и через 4 года - священный сан. Освящение скита предполагалось во имя Валаамской иконы Божией Матери. Церковь была построена в 1915-17 годах в стиле древних псковских и новгородских храмов. Строгий храм венчали две шлемовидные главы. В июне 1917 года архиепископ Сергий освятил ее во имя Смоленской иконы Божией Матери.
Возрождение Валаамской обители началось в 1889 году, братия тогда состояла из шести человек. Сейчас в монастыре и его скитах - 195 насельников. В год Валаам посещают более тысячи паломников, до 90% из них - туристы. Лидерам двух стран рассказали о продолжающейся реставрации монастыря. В частности, осенью планируется завершить восстановление зданий Зимней гостиницы.
Как отмечено в сообщении на сайте Кремля, Путин и Лукашенко также побывали в церкви Смоленской иконы Божией Матери и часовне Царственных страстотерпцев, а затем посетили остров Светлый, осмотрели Владимирскую церковь на территории Свято-Владимирского скита.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время посещения Валаамского монастыря. 17 июля 2019
Вчера, 15:51
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
"Главы государств ознакомятся также с экспозицией монастырского музея и будут присутствовать на концерте хора Валаамского монастыря", - говорится в сообщении.
В Кремле уточнили, что встреча лидеров России и Белоруссии на Валааме носит неформальный характер.
Позже Путин и Лукашенко посетили Свято-Владимирский скит и Храмовый комплекс-музей.
Свято-Владимирский скит расположен в живописной луговине, напоминающей уголок Центральной России. Он был сооружен в наши дни как резиденция патриарха Московского и всея Руси. Освящение скита состоялось осенью 2008 года, в 1020-летний юбилей крещения Руси святым равноапостольным князем Владимиром, в честь которого и назван главный престол.
Выполненный в русском стиле с элементами модерна, декорированный росписями и резьбой по камню, он включает в себя несколько собранных в единое целое зданий – братских келий, иконописной и реставрационной мастерских, трапезной, различных подсобных помещений. По мнению экспертов, комплекс Владимирского скита является одним из наиболее интересных и талантливых архитектурных проектов, осуществленных в России в последние годы.
Храмовый комплекс, простроенный по благословению патриарха Алексия Второго при содействии президента России, был освящен 21 сентября 2008 года. Храм во имя святого равноапостольного князя Владимира стал последним храмом, освещенным Алексием Вторым.
Жизнь на Соловецком архипелаге
1 июня 2016, 13:32Религия и мировоззрение
В РПЦ призвали спасти Соловки и Валаам от "агрессивного туризма""И за Соловками, и за Валаамом необходимо закрепить особый статус "религиозно-исторического места". Это единственный путь. Иначе эти святыни не удастся спасти от коммерции и агрессивного туризма",- заявил первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков.
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Валаамский монастырьАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВалаамРоссияВ мире
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