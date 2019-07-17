Путин и Лукашенко посетили Смоленский скит Валаамского монастыря

ВАЛААМ, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили Смоленский скит Валаамского монастыря, передает корреспондент РИА Новости.

Скит в честь Смоленской иконы Божией Матери - последний по времени устройства. Там жил единственный насельник - иеросхимонах Ефрем: в 12 лет тайком от родителей он пришел на Валаам, после 12 лет послушания принял постриг и через 4 года - священный сан. Освящение скита предполагалось во имя Валаамской иконы Божией Матери. Церковь была построена в 1915-17 годах в стиле древних псковских и новгородских храмов. Строгий храм венчали две шлемовидные главы. В июне 1917 года архиепископ Сергий освятил ее во имя Смоленской иконы Божией Матери.

Возрождение Валаамской обители началось в 1889 году, братия тогда состояла из шести человек. Сейчас в монастыре и его скитах - 195 насельников. В год Валаам посещают более тысячи паломников, до 90% из них - туристы. Лидерам двух стран рассказали о продолжающейся реставрации монастыря. В частности, осенью планируется завершить восстановление зданий Зимней гостиницы.

Как отмечено в сообщении на сайте Кремля, Путин и Лукашенко также побывали в церкви Смоленской иконы Божией Матери и часовне Царственных страстотерпцев, а затем посетили остров Светлый, осмотрели Владимирскую церковь на территории Свято-Владимирского скита.

"Главы государств ознакомятся также с экспозицией монастырского музея и будут присутствовать на концерте хора Валаамского монастыря", - говорится в сообщении.

В Кремле уточнили, что встреча лидеров России и Белоруссии на Валааме носит неформальный характер.

Позже Путин и Лукашенко посетили Свято-Владимирский скит и Храмовый комплекс-музей.

Свято-Владимирский скит расположен в живописной луговине, напоминающей уголок Центральной России. Он был сооружен в наши дни как резиденция патриарха Московского и всея Руси. Освящение скита состоялось осенью 2008 года, в 1020-летний юбилей крещения Руси святым равноапостольным князем Владимиром, в честь которого и назван главный престол.

Выполненный в русском стиле с элементами модерна, декорированный росписями и резьбой по камню, он включает в себя несколько собранных в единое целое зданий – братских келий, иконописной и реставрационной мастерских, трапезной, различных подсобных помещений. По мнению экспертов, комплекс Владимирского скита является одним из наиболее интересных и талантливых архитектурных проектов, осуществленных в России в последние годы.