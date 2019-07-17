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РИА Новости

В Госдуме заявили о выполнении всех договоренностей по ядерному оружию

Вчера, 18:46
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия выполняет все договоренности в отношении ядерного оружия в рамках существующих соглашений, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
США обеспокоены нестратегическим ядерным оружием РФ и "отсутствием прозрачности" с российской стороны в выполнении действующих договоренностей, заявил ранее госдепартамент США по итогам переговоров с РФ по стратегической стабильности, состоявшихся в Женеве.
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"Ядерного оружия у Российской Федерации гораздо меньше, чем у американцев… В рамках тех договоренностей, которые существовали, американцы уже все увидели, нам больше нечего уничтожать. Нам нечего им показывать. Все договоренности Российская Федерация выполняет", - сказал РИА Новости Шерин.
Парламентарий добавил, что американская сторона не всегда выполняет взятые на себя обязательства.
"Каждый раз, когда американцы планируют проводить какую- то провокацию, каждый раз, когда американцы планируют размещать вооружения вблизи наших границ, каждый раз, когда американцы планируют проводить какие-то испытания, они ведут себя абсолютно предсказуемо: они начитают выражать озабоченность Российской Федерацией", - пояснил депутат.
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