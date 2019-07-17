В Госдуме заявили о выполнении всех договоренностей по ядерному оружию

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия выполняет все договоренности в отношении ядерного оружия в рамках существующих соглашений, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

США обеспокоены нестратегическим ядерным оружием РФ и "отсутствием прозрачности" с российской стороны в выполнении действующих договоренностей, заявил ранее госдепартамент США по итогам переговоров с РФ по стратегической стабильности, состоявшихся в Женеве.

"Ядерного оружия у Российской Федерации гораздо меньше, чем у американцев… В рамках тех договоренностей, которые существовали, американцы уже все увидели, нам больше нечего уничтожать. Нам нечего им показывать. Все договоренности Российская Федерация выполняет", - сказал РИА Новости Шерин.

Парламентарий добавил, что американская сторона не всегда выполняет взятые на себя обязательства.