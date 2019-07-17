Рябков заявил об отсутствии подвижек по срокам проведения встречи по СВПД

"Пока никакой определенности в отношении этой темы нет. Мы выступаем в пользу этого мероприятия. В последние дни сформировалось общее понимание между участниками СВПД, не формализованное, но тем не менее существующее, что все же мы должны пройти последовательно по ступеням. То есть, министерской встрече должна предшествовать работа экспертов и встреча политдиректоров", - сказал Рябков в ответ на вопрос, когда может состояться министерская встреча пятерки СБ ООН и Ирана по СВПД.