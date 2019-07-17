Россия обсудила с США влияние новых технологий, заявил Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

ЖЕНЕВА, 17 июл - РИА Новости. РФ на консультациях в Женеве с США подняла вопрос о влиянии новых технологий, в том числе гиперзвука и цифровых технологий, на международную безопасность, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Удалось рассмотреть практически всю повестку дня контроля над вооружением", - сказал он журналистам по итогам консультаций с делегацией США, которую возглавил первый замгоссекретаря Джон Салливан.

По словам Рябкова, стороны обсудили свои подходы и темы, которые вызывают вопросы, "включая аспекты возможного применения ядерного оружия". Российские представители рассказали американским коллегам о военной доктрине РФ.

"Мы обсудили влияние новых технологий, таких как гиперзвук, на международную безопасность, информационные технологии", - добавил замминистра.

Замглавы МИД подчеркнул, что "контроль над вооружениями остается основным". США также "не отказываются от контроля под вооружениями, в том числе из-за собственной безопасности".