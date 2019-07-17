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РИА Новости
Чувашская республика

В Новочебоксарске планируется создать ТОСЭР

Вчера, 18:00
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ЧЕБОКСАРЫ, 17 июл – РИА Новости. Власти Чувашии в рамках программы ускоренного развития республики до 2024 года планируют создать территорию опережающего социально-экономического развития в Новочебоксарске, сообщил глава республиканского правительства Иван Моторин.
"В Чувашии планируется создание территории опережающего экономического развития в Новочебоксарске, рассматриваются перспективы создания особой экономической зоны в одном из районов республики, предусматривается строительство третьего транспортного полукольца в городе Чебоксары, школ, объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным семьям, строительство и реконструкция автомобильных дорог", - сказал Моторин, выступая на совещании по подготовке комплексной программы ускоренного развития региона до 2024 года.
На этом совещании глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил в ближайшие дни завершить окончательную сверку всех параметров программы, максимально учитывая потребности жителей республики, отметили в пресс-службе администрации главы Чувашии
Глава республиканского кабинета министров уточнил, что комплексный план ускоренного социально-экономического развития Чувашии предварительно включает "как организационные мероприятия, так и предложения по 40 объектам капитального строительства и 14 направлениям строительства и реконструкции социального и инфраструктурного характера".
В пресс-службе добавили, что по рекомендации Министерства промышленности и торговли России план развития Чувашии был дополнен 64 инвестиционными проектами на общую сумму 60 миллиардов рублей. В рамках реализации инвестпроектов в Чувашии будут созданы четыре тысячи новых высокопроизводительных рабочих мест.-
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Чувашская республикаЧебоксары
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