Губернатор: Рязанская область планирует увеличить товарооборот с Минском

РЯЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Увеличение товарооборота Рязанской области с Белоруссией будет выгодно обеим сторонам, заявил в среду на форуме регионов России и Белоруссии губернатор Николай Любимов.

Делегация Рязанской области во главе с Любимовым 17 июля приняла участие в мероприятиях трехдневного VI форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Санкт-Петербурге. Форум организован Советом Федерации России и Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь. В этом году его основная тема – "Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России".

Любимов выступил спикером на заседании секции на тему "Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмент укрепления Союзного государства". Глава региона представил основные результаты партнерства Рязанской области с Белоруссией и потенциальные возможности региона для всестороннего расширения этого сотрудничества. По словам Любимова, рязанская делегация в третий раз принимает участие в форуме, который дает возможность обсудить с белорусскими коллегами важные для региона вопросы.

"Беларусь – давний стратегический партнер рязанского региона. Наши взаимоотношения с республикой развиваются во всех сферах: торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, социальной и культурной. Беларусь стабильно находится в тройке стран – наших контрагентов по внешней торговле, а среди государств СНГ занимает первое место", - сказал Любимов.

По словам губернатора, в прошлом году объем внешней торговли Рязанской области с Белоруссией составил 103 миллиона долларов (экспорт – 58%, импорт – 42%).

"Это почти 10% от всего товарооборота нашего региона. В сравнении с 2017 годом этот показатель увеличился на 15%, а с 2016 годом – более чем на 20%. И номенклатура нашего товарообмена достаточно широка", – сказал Любимов.

Глава региона отметил, что поступательному наращиванию товарооборота способствует соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области и правительством республики, которое было подписано на IV форуме регионов России и Белоруссии 2 года назад.

В числе самых успешных примеров взаимодействия губернатор назвал сотрудничество в аграрной сфере, благодаря которому за последние 3,5 года рязанскими хозяйствами было приобретено более 300 комбайнов и тракторов белорусского производства, а также совместные фундаментальные и прикладные научные исследования в сфере создания новых технологий для сельского хозяйства. В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в область поставлено свыше 340 лифтов производства Могилевского завода лифтового машиностроения. Специально для нужд компании "ФОРТ" ряд белорусских птицефабрик увеличил объем производства биоматериала. В свою очередь рязанское предприятие зарегистрировало противогриппозную вакцину "Ультрикс" на территории Белоруссии и в настоящее время ведет переговоры о ее поставках в республику с 2020 года.

Любимов отметил также активную межрегиональную выставочно-ярмарочную деятельность товаропроизводителей, успешное развитие разносторонних партнерских отношений между городами-побратимами Брестом и Рязанью, эффективное межвузовское взаимодействие.

"Весьма действенным инструментом развития наших взаимоотношений является созданная 4 года назад совместная рабочая группа сотрудничества Республики Беларусь и Рязанской области, что позволяет оперативно решать наиболее актуальные вопросы. Кроме того, высокую эффективность доказала практика бизнес-миссий, которые организуются рязанским центром поддержки экспорта и ТПП региона", – сказал Любимов.

По словам губернатора, в сентябре 2019 года запланирован визит рязанских предпринимателей в Белоруссию, включающий участие в деловой программе выставки "ТехИнноПром" в Минске.

Комментируя журналистам итоги работы секционного заседания по вопросам развития сотрудничества регионов, глава региона отметил, что Рязанская область готова кооперироваться и развивать отношения во всех сферах, и формировать "дорожную карту" сотрудничества с Белоруссией, что позволит определить конкретные мероприятия, сроки и ожидаемый эффект.