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РИА Новости

На Украине число отравившихся на свадьбе возросло до 80 человек

Вчера, 17:45
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Число отравившихся на свадьбе в Ровенской области Украины увеличилось до 80 человек, сообщил в среду областной лабораторный центр.
Ранее пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС сообщила, что 39 человек попали в больницу с отравлением. Позже число отравившихся увеличилось до 58.
"До 80 увеличилось число пострадавших после посещения кафе "Гурман", из них - 15 дети", - говорится в сообщении на странице лабораторного центра в Facebook.
По информации центра, 69 человек госпитализированы, 11 лечатся амбулаторно. По предварительным данным, отравление вызвала сальмонелла.
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