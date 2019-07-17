На Украине число отравившихся на свадьбе возросло до 80 человек

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Число отравившихся на свадьбе в Ровенской области Украины увеличилось до 80 человек, сообщил в среду областной лабораторный центр.

Ранее пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС сообщила, что 39 человек попали в больницу с отравлением. Позже число отравившихся увеличилось до 58.

"До 80 увеличилось число пострадавших после посещения кафе "Гурман", из них - 15 дети", - говорится в сообщении на странице лабораторного центра в Facebook