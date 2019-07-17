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РИА Новости

Москвичам посоветовали быть осторожнее на дорогах из-за дождя

Вчера, 17:25
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москвичам следует быть осторожными на дорогах в вечерний час пик из-за дождя и грозы, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что во второй половине дня ожидаются дождь, который продлится вплоть до полуночи. По его расчетам, в среду может выпасть до одной пятой от месячной нормы осадков. Кроме того, местами возможны грозы и порывистый ветер.
"Гроза в вечерний час пик. Это значит, что на дорогах будет плотно и медленно. Будьте осторожны. Держите дистанцию и обязательно притормаживайте перед пешеходными переходами - в дождь видимость ухудшается, а тормозной пусть становится длиннее", - говорится в сообщении.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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