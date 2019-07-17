Москвичам посоветовали быть осторожнее на дорогах из-за дождя

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москвичам следует быть осторожными на дорогах в вечерний час пик из-за дождя и грозы, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что во второй половине дня ожидаются дождь, который продлится вплоть до полуночи. По его расчетам, в среду может выпасть до одной пятой от месячной нормы осадков. Кроме того, местами возможны грозы и порывистый ветер.

Никогда такого не было и вот опять - гроза в вечерний час пик. Это значит, что на дорогах будет плотно и медленно.



Будьте осторожны! Держите дистанцию и обязательно притормаживайте перед пешеходными переходами - в дождь видимость ухудшается, а тормозной пусть становится длиннее pic.twitter.com/5k2RAaLJgB — ЦОДД (@gucodd) 17 июля 2019 г.