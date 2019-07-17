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РИА Новости

Волонтеры помогли настроить "цифру" почти семи тысячам нижегородцев

Вчера, 17:10
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© РИА Новости / Артём КоренюкТВ-пульт
ТВ-пульт
© РИА Новости / Артём Коренюк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл — РИА Новости. Волонтеры в Нижегородской области помогли почти 7 тысячам жителей подключить и настроить оборудование для приема цифрового телесигнала, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия", организовавшей штабы для помощи в переходе на "цифру".
Нижегородская область перешла на цифровое телевещание 3 июня.
"Чтобы переход на цифровое телевидение прошел максимально комфортно, в Нижегородской области в апреле был создан волонтерский корпус. При каждом местном отделении партии "Единая Россия" были организованы штабы "цифровых" волонтеров. Во всех районах и городских округах они помогают переходить на новый формат вещания всем, кто обращается с такой просьбой. Группы добровольцев уже помогли подключить оборудование почти 7 тысячам жителей региона", - говорится в сообщении.
В регионе "цифровым волонтерством" занимается почти 1 тысяча добровольцев. Все они прошли специальное обучение и получили удостоверения.
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"В колл-центр поступило почти 7,5 тысячи заявок на подключение оборудования. Основной поток обращений приходится на Нижний Новгород. Чаще всего к помощи волонтеров обращаются пенсионеры, ветераны и люди с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры подключают приставки, настраивают новые телевизоры на прием цифрового сигнала, разъясняют, как пользоваться оборудованием. Также десятки тысяч жителей региона получили консультации по телефону", - отмечается в сообщении.
Колл-центр по подключению к цифровому телевещанию в Нижегородской области будет работать до 1 августа.
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Переход на цифровое телевидениеНижегородская областьОбщество
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