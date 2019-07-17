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РИА Новости
Пензенская область

Промпроизводство в Пензенской области за полгода выросло на 3,1%

Вчера, 16:58
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ПЕНЗА, 17 июл – РИА Новости. Промышленное производство в Пензенской области в январе-июне текущего года, по предварительным данным, выросло на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил в среду губернатор Иван Белозерцев.
"Сработали мы неплохо, но есть, к чему стремиться. Индекс промышленного производства в Пензенской области вырос по отношению к прошлому году. Региональные показатели - 103,1%. Это выше, чем среднероссийские - 102,4%", - цитирует Белозерцева пресс-служба правительства области.
Глава региона уточнил, что это предварительные показатели, а окончательные данные служба статистики представит позднее. "Значительно увеличилось производство мяса - почти на 35%. Это результат как реализации крупных инвестиционных проектов, так и развития крестьянско-фермерских хозяйств", - заявил он.
Губернатор добавил, что открытие высокотехнологичных производств и создание новых рабочих мест является одним из необходимых условий выхода из демографического кризиса.
По данным пресс-службы правительства, по итогам 2018 года индекс промышленного производства области составил 107,1%, что позволило региону выйти на второе место среди регионов Приволжского федерального округа по данному показателю. В минувшем году по сравнению с 2017 годом объемы отгруженных товаров выросли в таких видах деятельности, как обработка древесины и производство изделий из дерева – в 1,9 раза, производство электрооборудования – на 19,7%, производство напитков – на 18%, производство мебели – на 17,8%, производство бумаги и бумажных изделий – на 16,7%.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
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