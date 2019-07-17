Промпроизводство в Пензенской области за полгода выросло на 3,1%

ПЕНЗА, 17 июл – РИА Новости. Промышленное производство в Пензенской области в январе-июне текущего года, по предварительным данным, выросло на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил в среду губернатор Иван Белозерцев.

"Сработали мы неплохо, но есть, к чему стремиться. Индекс промышленного производства в Пензенской области вырос по отношению к прошлому году. Региональные показатели - 103,1%. Это выше, чем среднероссийские - 102,4%", - цитирует Белозерцева пресс-служба правительства области.

Глава региона уточнил, что это предварительные показатели, а окончательные данные служба статистики представит позднее. "Значительно увеличилось производство мяса - почти на 35%. Это результат как реализации крупных инвестиционных проектов, так и развития крестьянско-фермерских хозяйств", - заявил он.

Губернатор добавил, что открытие высокотехнологичных производств и создание новых рабочих мест является одним из необходимых условий выхода из демографического кризиса.