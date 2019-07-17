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РИА Новости
Пензенская область

В Пензе дети из девяти стран собрались в инженерной школе "Квантоград"

Вчера, 16:54
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ПЕНЗА, 17 июл – РИА Новости. Более 200 детей и студентов из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Китая, Ливана и Узбекистана собрались в международной летней инженерной школе "Квантоград" в Пензе, сообщила пресс-служба областного правительства.
Школа "Квантоград" открылась на площадке детского технопарка "Кванториум НЭЛ", ее участниками стали учащиеся детских технопарков "Кванториум", центров молодежных инновационных технологий, инженерных классов, кружков национальной технической инициативы, призеры и победители конкурсов, проводимых в сети технопарков "Кванториум", а также конкурсов и олимпиад технической, инженерно-физической и естественнонаучной направленности.
"Тематика школы - "Арктика". До 27 июля участники будут заниматься проектной деятельностью по направлениям: "Промробо", "Хайтек", "Промдизайн", "Нано", "Био", "Медиа" и "Менеджмент". Участники смены разделились на команды, каждая из которых начала работу над своим модулем", - говорится в сообщении.
В рамках летней школы участников познакомят с технологиями национальной технической инициативы, в том числе с путями решения задач, стоящих перед человечеством. Участники "Квантограда" примут участие в разработке лунной, подводной станций или станции, работающей в сложных климатических условиях.
Проект инженерной школы, разработанный "Кванториум НЭЛ", стал победителем конкурсного отбора федерального проекта "Успех каждого ребенка" в рамках нацпроекта "Образование" и получил грант в размере 4,8 миллиона рублей. Проведение летней школы расширяет возможности детского технопарка по вовлечению подростков в новые направления технического творчества и развитию дополнительного образования в Пензенской области.
В июле прошлого года министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщала, что в нацпроект "Образование" войдут девять федеральных проектов, в том числе "Успех каждого ребенка", который направлен на создание конкурентной среды, повышение доступности и качества дополнительного образования детей.
13 июля, 22:53
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